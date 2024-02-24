Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева

Председатель Верховного суда РФ умер в возрасте 80 лет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в возрасте 80 лет председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу", - сказал Песков.

Лебедев умер 23 февраля. В медицинских службах уточнили, что причиной смерти стала болезнь.