В России больничная летальность от инфаркта за шесть лет снизилась более чем на 23%

Согласно данным презентации министра здравоохранения Михаила Мурашко, всего за время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в РФ создано 64 региональных сосудистых центра, переоснащено - 622

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Больничная летальность от инфаркта миокарда снизилась в России на 23,7% с 2018 по 2023 год, от острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) с 2019 года - на 15,6%. Об этом свидетельствуют данные из презентации министра здравоохранения России Михаила Мурашко "О реализации национального проекта "Здравоохранение" в 2019-2023 гг.", которую он представил на площадке выставки-форума "Россия" в день здоровья.

"Новая сеть сосудистых центров дополнилась 100 новыми объектами, которые принимают этих пациентов, и развитие этого направления, именно как экстренное оказание медицинской помощи, позволяет сохранять жизни людей в критических состояниях. Лекарственная терапия, которую они получают при выписке, является гарантом того, что мы минимизируем приступ повторного инфаркта и инсульта. И в этом году правительство расширило список получателей лекарственной терапии из этой категории пациентов, что дает результат по снижению показателей смертности", - сказал Мурашко на пленарной сессии Форума национальных достижений.

Согласно данным презентации, всего за время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в РФ создано 64 региональных сосудистых центра, переоснащено - 622.

Онкология

В презентации министра также указано, что смертность от новообразований в России с 2018 по 2023 гг. снизилась на 4,3%. За это время также построено 11 онкологических диспансеров, создано 534 центра амбулаторной онкологической помощи, 221 медорганизация переоснащена современным оборудованием.

Глава Минздрава отметил, что ключевым моментом является создание инфраструктуры - за последнее время, буквально за месяц, несколько крупных онкологических центров были открыты президентом. "За короткий промежуток времени <...> создается стандарт оснащения - лучевая терапия, химиотерапия, которая приближается за счет [открытия] онкологических пунктов к [местам] проживания людей, все это создает удобства для лечения этой категории людей", - пояснил он.

В рамках тематического дня "Здоровье" также состоялось открытие трех объектов здравоохранения и награждение 10 регионов, лучше всех реализующих программу модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, Мурашко провел для учащихся медицинских классов экскурсию по галерее "Достижения России" и рассказал о достижениях отечественного здравоохранения.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.