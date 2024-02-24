Эксперт заявил, что в РФ с 2019 года выполнили более 1,5 тыс. трансплантаций сердца

Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов отметил, что несмотря на что, что доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в общей структуре смертности уменьшилась, она, тем не менее, составляет 45%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. трансплантаций сердца выполнено в России с 2019 года. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Тематический день "Здоровье" Форума национальных достижений проходит на выставке "Россия" 24 февраля.

"Новые технологии, искусственный левый желудочек - больше 170 [имплантаций с 2019 года], более 1,5 тыс. трансплантаций сердца [выполнено с 2019 года]", - сказал он на пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", реализация которых началась в 2019 году.

По его словам, несмотря на что, что доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в общей структуре смертности уменьшилась, она, тем не менее, составляет 45%. "По итогам последних 20 лет мы достигли самого низкого уровня смертности от болезней системы кровообращения. <...> Продолжив ту тенденцию снижения распространенности курения, которая образовалась еще 15 лет назад, - за последние пять лет минус 23%. Диспансеризация выявления заболеваний, здесь в первую очередь это болезни системы кровообращения - плюс 21%, плюс 30% - гипертония", - уточнил он.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.