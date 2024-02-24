Мизулина заявила, что текущего контроля за продажей вейпов детям недостаточно

Директор Лиги безопасного интернета сообщила, что нужны регулярные рейды

ТЮМЕНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что существующего контроля за продажей вейпов несовершеннолетним недостаточно, необходимо организовать систематические рейды при участии Роспотребнадзора и волонтеров. Об этом она сообщила в ходе встречи со школьниками и студентами в Тюмени.

"С 1 июня прошлого года вступил в силу закон об ограничении продажи этого всего (вейпов - прим. ТАСС) детям наравне с табаком, но я знаю, что он не совсем работает и дети как покупали, так и покупают - и на улицах, и онлайн. А это говорит о недостаточности контроля, то есть нужны систематические рейды и Роспотребнадзора, и волонтеров, чтобы это пресекать", - сказала она.

Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и ужесточении правил оборота этих устройств вступил в силу в России 1 июня 2023 года.

Электронные системы доставки никотина (электронные сигареты, вейпы) - электронные ингаляционные устройства, нагревательный элемент которых превращает в аэрозоль специальную жидкость, как правило, содержащую никотин и ароматические добавки. Подписанный закон подразумевает запрет продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе безникотиновых.