В Минздраве заявили, что ожиданием оказания медпомощи удовлетворены только 35% пациентов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что записью на прием довольны 35,9% и общим ожиданием - 35,6%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Больше всего россиянам в структуре оказания медицинского помощи не нравится общее время ее ожидания (удовлетворены лишь 35,6%), время ожидания у кабинета специалиста, а также процесс записи на прием. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Мы видим по удовлетворенности населения, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание. Эти три блока с которыми нам нужно работать, мы видим, что есть резервы, в том числе по внедрению современных подходов к организации медицинской помощи, вывода тех услуг, которых не оказываются медицинским персоналом, чтобы врач, медсестра работали непосредственно на контакт с пациентом", - сказал он на пленарной сессии Форума национальных достижений.

Согласно презентации министра "О реализации национального проекта "Здравоохранение" в 2019-2023 гг.", представленной на форуме, больше всего россияне удовлетворены решением медицинской проблемы (90,4% по данным за 2023 г.). Отношением персонала, объяснением лечения и комфортом организации довольны в среднем 50% населения. Ожиданием у кабинета удовлетворены 38,8% граждан, записью на прием - 35,9% и общим ожиданием - 35,6%. При этом отмечается, что по последним трем пунктам фиксируется прирост удовлетворенности за 2023 год на более 10 п. п.

Говоря об обеспечении системы здравоохранения РФ медицинскими кадрами, Мурашко сообщил, что это "самая, наверное, острая проблема". При этом он отметил, что это касается не только России, но и других стран. "Как это решать, конечно же, [необходима] подготовка медицинского персонала, целевая подготовка, поддержка финансовая, ну и карьерный рост и образование - дистанционное образование и единые подходы к аккредитации медицинского персонала", - сказал министр.

Из презентации также следует, что по данным на 2023 год на 10 тыс. человек населения приходится в среднем 41 врач. По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" только в 2023 пришли работать 6,7 тыс. медработников - 4,5 тыс. врачей и 2,2 тыс. среднего персонала. В целом с 2012 по 2023 годы - 64,9 тыс. медицинских работников. "По данным Социального фонда России за 2023 год специальные социальные выплаты получили 990,1 тыс. медицинских работников на общую сумму 74 млрд рублей", - говорится в презентации.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.