ВЦИОМ: 68% россиян поддерживают решение о проведении СВО

По данным опроса, 4 из 10 участников полагают, что цель СВО - защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Уровень поддержки решения о проведении специальной военной операции (СВО) среди опрошенных россиян вырос на 3 п. п. по сравнению с 2022 годом и составил 68%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный 3, 19 и 22 февраля этого года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"После объявления о начале специальной военной операции россияне в большинстве своем поддержали это решение - 65%, спустя год показатель увеличился до 68% и остается таким и в 2024 году", - говорится в сообщении.

При этом две трети респондентов (65%) сегодня убеждены в том, что военная операция для российских войск проходит, скорее, успешно, показатель прибавил 6 п. п. с последнего замера в феврале 2023 года, приблизившись к мартовским значениям двухлетней давности (март 2022 года - 70%).

4 из 10 (43%) участников опроса полагают, что цель СВО - защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО (март 2022 года - 44%). "Каждый пятый в качестве цели назвал защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (20%, март 2022 года - 17%). Еще 15% считают, что Россия стремится изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (март 2022 года - 19%)", - отмечается в сообщении.

7 из 10 опрошенных (72%) согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО, 19% имеют противоположную точку зрения. "Две трети россиян также поддерживают и тезис о том, что сейчас нужно жить по принципу "все для фронта, все для победы!" (64%), не готовы согласиться с данным суждением 28%", - отмечают социологи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.