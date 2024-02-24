Кандидатуру на пост главы Верховного суда РФ должны внести в СФ в течение полугода

По закону о Верховном суде РФ, председатель ВС назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению главы государства и при наличии положительного заключения коллегии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ должен в течение шести месяцев представить Совету Федерации для последующего назначения палатой кандидатуру на пост председателя Верховного суда (ВС) в случае досрочного прекращения полномочий предыдущего, при этом кандидат должен быть поддержан Высшей квалификационной коллегией судей РФ (ВККС). Такие нормы закреплены в законах о ВС и статусе судей.

Полномочия главы ВС, который не может их исполнять, прекращаются коллегией, она же должна объявить об открытии вакансии в СМИ. По закону о Верховном суде РФ, председатель ВС назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению главы государства и при наличии положительного заключения коллегии. Одно и то же лицо может быть назначено неоднократно, на него также не распространяются установленные в законах требования о предельном возрасте пребывания в должности судьи.

Согласно закону о статусе судей, не позднее чем через 10 дней со дня открытия вакансии коллегия сообщает об этом "в средствах массовой информации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на должность председателя" суда, а также времени и места рассмотрения поступивших заявлений. Высшая квалификационная коллегия судей должна представить требуемое по закону заключение о кандидате "не позднее чем через три месяца со дня открытия вакансии".

Президент РФ при досрочном прекращении полномочий предыдущего главы ВС должен внести кандидатуру на этот пост "не позднее чем через шесть месяцев со дня открытия вакансии". Совет Федерации после внесения кандидатуры должен рассмотреть вопрос о назначении нового председателя ВС в срок не позднее 14 дней после поступления представления.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточнили, что причиной смерти стала болезнь.