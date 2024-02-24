На Кубани открылся центр патриотического воспитания им. Казанцева

В церемонии открытия принял участие губернатор Вениамин Кондратьев

СТАНИЦА СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ /КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/, 24 февраля. /ТАСС/. Военно-патриотический центр имени генерала армии, Героя России Виктора Казанцева площадью 145 га открылся в Динском районе Краснодарского края. В церемонии открытия принял участие губернатор Вениамин Кондратьев, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Здесь, в военно-патриотическом центре, более 10 тыс. мальчишек и девчонок ежегодно будут знакомиться с основами военного дела, проходить военные сборы, принимать участие в тактических сменах, учиться стрельбе, совершать свой первый прыжок с парашютом, - обратился к присутствующим Кондратьев. - Здесь мы будем воспитывать силу духа уже в нашем новом подрастающем поколении, такой центр нам необходим и для сегодняшнего дня, и для завтрашнего".

В ходе торжественной церемонии состоялось освящение колоколов возведенного на территории центра "Патриот" храма святого Иоанна покровителя воинов, зажжение пламени Вечного огня, его зажег правнук генерала Казанцева кадет второго курса Краснодарского Президентского кадетского училища Андрей Казанцев, возложение цветов.

"На территории Южного военного округа существует в данный момент 33 центра "Авангард", из них 12 региональных. Но такого [масштабного] центра, который находится на Кубани, где будет спортивный комплекс, где много нового современного, еще не было, - сказал врио командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков. - Здесь [расположен] воздушно-десантный комплекс, настоящая парашютная вышка, где можно подготовить парашютиста, а потом воина-десантника для выполнения специальных задач".

Центр военно-патриотического воспитания им. В. Г. Казанцева - первый и единственный проект такого масштаба в Южном федеральном округе и один из крупнейших в стране. Он объединяет разноплановые площадки военной подготовки и патриотического воспитания: воздушно-десантной подготовки, учебные классы, крытый тир, спортивный и выставочный комплекс с образцами современного вооружения. Здесь возведены храм, парковая зона, обустроены выставочная площадка, амфитеатр, партизанская деревня, установлены монумент Вечного огня, скульптурная композиция "Преемственность поколений". Учебно-материальная база центра готова к проведению занятий: установлено оборудование, программы обучения согласованы с министерством образования края.