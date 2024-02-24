NHK: 24% опрошенных жителей Украины считают необходимым начать мирные переговоры с РФ

Согласно результатам опроса, 68% респондентов уверены, что украинской стороне необходимо продолжать боевые действия "до возвращения собственных территорий"

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Доля жителей Украины, уверенных в необходимости "начать мирные переговоры с Россией", выросла до 24%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного японским телеканалом NHK.

При этом подчеркивается, что число выступающих за проведение мирных переговоров с Москвой за год увеличилось почти вдвое. В то же время 68% респондентов выразили уверенность, что украинской стороне необходимо продолжать боевые действия "до возвращения собственных территорий" (за год этот показатель снизился на 16 п. п.). Под этим 55% респондентов подразумевали возвращение к границам 1991 года и только 13% - к границам до начала проведения Россией специальной военной операции.

Говоря о поддержке западных стран в отношении Украины, 27% опрошенных отметили необходимость активизации поставок вооружений Украине, 26% высказались за поддержку в сфере восстановления украинской инфраструктуры. Еще 26% респондентов выразили уверенность в необходимости усиления санкционного давления на РФ, а 18% опрошенных предположили, что западные страны могли бы выступить посредниками в начале переговоров по прекращению огня.

Опрос японского общественного телевидения проводился с 9 по 11 февраля, в нем приняли участие 1 тыс. жителей украинских территорий в возрасте старше 18 лет.