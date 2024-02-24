Балицкий вручил знаки отличия "Российской императорской армии" подразделениям на Запорожье

Губернатор отметил, что знаки отличия будут храниться в подразделениях, "символизируя верность вековым традициям российской армии"

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Полковые знаки отличия "Российской императорской армии" подразделениям, стоящим в Запорожской области, вручил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В честь ознаменования годовщины специальной военной операции и Дня защитника Отечества вручил подразделениям, которые стоят на защите рубежей Запорожской области, полковые знаки отличия "Российской императорской армии". <…> Вы принадлежите к роду воинов - защитников России, этот знак олицетворяет историю, мужество и силу российского солдата во все времена. Вы являетесь продолжателями истории и традиций российского воинства", - говорится в сообщении.

Балицкий отметил, что знаки отличия будут храниться в подразделениях, "символизируя верность вековым традициям российской армии".