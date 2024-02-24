В Бурятии около 60 жителей облились холодной водой в рамках акции

Мероприятие прошло на Центральном стадионе Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 24 февраля. /ТАСС/. Бурятские "моржи" приняли участие в Международной спортивно-патриотической акции "Быть здоровым - это модно!". Холодной водой облились около 60 человек, сообщил заместитель министра спорта и молодежной политики республики Эрдэм Биликтуев.

"Бурятия присоединяется к акции третий раз. Сегодня для того, чтобы принять в ней участие, пришли около 60 человек. У нас в регионе много людей, которые хотят быть здоровыми, формируют привычки здорового образа жизни", - сказал Биликтуев.

Обливание прошло на Центральном стадионе города Улан-Удэ в минусовую температуру, рядом с ледовым катком. "Моржей", в числе которых были как молодые люди, так и пенсионеры, не испугал 15-градусный мороз. Перед тем, как облиться ледяной водой, они с помощью прямой трансляции поприветствовали участников акции в других городах и странах и сделали разминку.

Акция по массовому обливанию водой прошла более чем в 40 городах России от Сахалина до Калининграда, в также в городах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии. В числе организаторов мероприятия - патриотический совет общероссийской общественной организации "Офицеры России" и ДОСААФ. ТАСС - информационный партнер акции.