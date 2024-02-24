Экоактивисты перекрыли ключевую трассу через перевал в Альпах между Австрией и Италией

Согласно заявлению австрийского отделения Letzte Generation, они выступают против отсутствия мер по защите климата со стороны политиков и требуют права на выживание

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Сторонники природоохранного движения Letzte Generation перекрыли движение по полосе на автомобильной трассе через альпийский перевал Бреннер на границе Австрии и Италии. Этот маршрут является одним из ключевых для европейской экономики.

"Оркестр StreetNoise (в переводе с английского "шум улиц" - прим. ТАСС) сегодня (24 февраля - прим. ТАСС) играет вместе с группой "Последнего поколения" на автобане Бреннер. Вместе они прерывают ежедневное движение на юг [транспорта] на ископаемом топливе, выступая против отсутствия мер по защите климата со стороны политиков и требуя права на выживание", - говорится в сообщении на странице австрийского отделения Letzte Generation в X.

На распространенных экоактивистами кадрах видны несколько десятков человек в оранжевых светоотражающих жилетах. Часть из них играла на барабанах и духовых инструментах, а остальные держали растяжку со слоганом "Право на выживание", сидя на проезжей части. По данным австрийских СМИ, акция прервалась вскоре после прибытия полиции, убедившей протестующих покинуть магистраль.

Перевал Бреннер высотой 1 374 м является самым низким в центральной части Альп. Через него проходит автомагистраль, соединяющая австрийскую федеральную землю Тироль и итальянскую автономную провинцию Больцано. Она имеет важное значение для европейской экономики, являясь одним из ключевых маршрутов доставки товаров из средиземноморской части ЕС в Германию, Австрию и страны Центральной Европы. Из-за ограниченной проходимости перевала власти Тироля ограничивают движение грузовиков по трассе. Министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини в середине февраля направил письмо Еврокомиссии с просьбой возбудить против Австрии дело о нарушении прав итальянских водителей.

Экоактивисты требуют от правительства Австрии отказаться от использования ископаемых источников энергии и ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автобанах страны (в настоящее время лимит равен 130 км/ч). Сторонники Letzte Generation регулярно перекрывают движение на улицах австрийских городов, ранее они пытались сорвать проведение Венского марафона и окрашивали в зеленый цвет воду в шести фонтанах в центре Вены. Радикальные экологи также обливали нефтью картину Tod und Leben австрийского художника Густава Климта (1862-1918) в Музее Леопольда в Вене и приклеивали себя к подиуму со скелетом динозавра в венском Музее естествознания.