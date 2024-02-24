Путин отметил выдающийся вклад Вячеслава Лебедева в становление судебной системы РФ

Председатель Верховного суда РФ посвятил себя служению закону, отметил глава государства

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев внес выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы. Об этом говорится в телеграмме соболезнований президента России Владимира Путина родным и близким Лебедева.

"Вячеслав Михайлович был блестящим юристом, крупным ученым, педагогом. Он посвятил себя служению закону, внес поистине выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что Лебедева ценили за его высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу.

"Добрая память об этом замечательном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, в наших сердцах", - заключил Путин.