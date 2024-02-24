Около 100 жителей Приморья облились холодной водой в ходе акции

Акция проходит одновременно в 40 регионах России

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 100 жителей Приморского края, включая министра спорта региона Жана Кузнецова, приняли участие в международной акции по обливанию холодной водой "Быть здоровым - это модно!", сообщает корреспондент ТАСС.

Акция проходит одновременно в 40 регионах России, а также в городах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии. Идея акции состоит в единовременном массовом обливании холодной водой в цветах государственного флага РФ.

"Сегодня мы находимся на месте, где в Приморском крае в 1946 году был открыт первый клуб закаливания "Морж", организованный фронтовиками. И по сей день это место пользуется большой популярностью. Мы построили новый спортивный комплекс зимнего плавания "Косатка-ДВ". И наши спортсмены, вот они здесь сегодня находятся, это члены клуба, на протяжении долгого времени завоевывают медали самого высокого достоинства на соревнованиях самого высокого уровня", - сказал в ходе телемоста из Владивостока перед обливанием водой Кузнецов.

Во Владивостоке акция прошла на пляже "Юбилейном" в центре города около замерзшего моря в Спортивной гавани. Был уже глубокий вечер, а столбик термометра опустился до минус 5 градусов, когда собравшиеся вместе с участниками из других городов одновременно окатили себя холодной водой.

Главный организатор акции - спортивно-патриотический клуб "Ярополк". Также в числе организаторов - патриотический совет общероссийской общественной организации "Офицеры России" и ДОСААФ. ТАСС - информационный партнер акции.