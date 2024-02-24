В Кабардино-Балкарии открыли шесть медучреждений

Как подчеркнул глава региона Казбек Коков, во всех объектах работа организована по бережливым технологиям

НАЛЬЧИК, 24 февраля. /ТАСС/. Шесть объектов здравоохранения открыли в Кабардино-Балкарии. В их числе новые учреждения и отремонтированные, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики.

"Согласно нацпроекту "Здравоохранение", инициированному президентом России, сегодня шесть объектов здравоохранения открыли свои двери для пациентов после строительства, реконструкции и капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Новая амбулатория открыта в селе Куба, фельдшерско-акушерский пункт построен в селе Октябрьском. Реконструкцию завершили в поликлиническом отделении межрайонной многопрофильной больницы города Нарткалы. В здании появились комфортные зоны ожидания, регистратура, инфоматы для записи к врачу, навигационные карты и указатели. Капитальные ремонты впервые провели в амбулаториях сел Кичмалка, Герменчик и Янтарное.

"В перечисленных населенных пунктах проживает больше 42 тыс. человек. И главный результат модернизации медицинских учреждений - повышение качества оказания медицинской помощи гражданам", - отметил в Telegram-канале глава региона Казбек Коков. Он добавил, что во всех учреждениях работа организована по бережливым технологиям в соответствии с современной моделью медицинской организации.