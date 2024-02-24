В Новой Москве завершили благоустройство у станции МЦД Крекшино

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, "основной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности" территории

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории у станции МЦД Крекшино завершили в Новой Москве, в рамках проекта обновили почти 11 тыс. кв. м асфальта. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции Крекшино МЦД-4 в ТиНАО. <...> Основной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудная, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-я Железнодорожная", - сказал Бирюков.

По его словам, воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью около 8,8 км, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Специалисты также проложили более 170 м дополнительной системы водостока.

В рамках проекта обновлено почти 11 тыс. кв. м асфальта на тротуарах и около 28,1 тыс. на проезжей части. Нерегулируемые наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В районе станции установили свыше 200 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, разбили газон общей площадью более 30,7 тыс. "квадратов".

"По обе стороны от железной дороги на остановках "Станция Крекшино" заменили остановочные павильоны, возле них оборудовали новые светофоры на переходах. Возле станции обустроили два разворотных круга для автобусов и организовали плоскостные парковки. Привели в порядок пешеходную связь между улицами 1-я Железнодорожная и Запрудная", - добавил Бирюков.