Ректор МГИМО определил качества успешного управленца в современной России

Анатолий Торкунов считает, что успешная работа на управленческих позициях требует навыков работы с большими данными, эмпатии к гражданам и профессиональных знаний сразу в нескольких областях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Успешная работа на управленческих позициях в современных условиях требует навыков работы с большими данными, эмпатии к гражданам и профессиональных знаний сразу в нескольких областях. Это мнение высказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов на суперфинале конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Во-первых, управленец должен быть профессионалом сразу в нескольких областях. Сегодня для того, чтобы быть управленцем, надо не только замыкаться на какой-то отрасли, а расширять свой кругозор", - отметил Торкунов. По его словам, можно не обладать глубокой экспертизой по отдельным вопросам, однако необходимо "получить тот самый ключик", который позволит расширить свои знания в той или иной области.

"Во-вторых, конечно, лидер должен быть коммуникабельным, - продолжил ректор. - Общаться со своими соратниками, с окружением. Но главное, конечно, уметь общаться с теми, кому он служит. Я имею в виду наших граждан". "[Способность] слышать своих сограждан и принимать их заботы, боли и реагировать на них - требует затрат и эмоциональных, и сердечных, но для лидера сегодня это исключительно важно", - добавил он.

Торкунов обратил внимание на важность умения обрабатывать крупные объемы информации. "А это требует, конечно, хорошего владения технологиями, использования больших данных. Этому тоже надо научиться, - сказал он. - Новое появляется практически каждый день. И то, что будет требоваться через пять-десять лет будет очень сильно отличаться от того, что требуется сегодня".

О конкурсе

Суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России" стартовал 23 февраля в столичном "Манеже". Участие принимают 302 суперфиналиста из 63 регионов России и 4 стран, победители станут известны 25 февраля.

Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Участники суперфинала конкурса получат грант на 1 млн рублей для прохождения образовательных программ высшего образования, дополнительной профессиональной образовательной программы, а также возможность включения в программу развития управленческого кадрового резерва.

Победители суперфинала дополнительно получат возможность карьерного сопровождения и консультирования, а также возможность принимать участие в проектах и образовательных программах клуба "Эльбрус" сообщества победителей конкурса.