Хабаровский край присоединился к акции "Быть здоровым - это модно!"

Идея мероприятия состоит в единовременном массовом обливании холодной водой из ведер в цветах государственного флага РФ

ХАБАРОВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Жители Хабаровска приняли участие в международной акции по обливанию холодной водой "Быть здоровым - это модно!", мероприятие объединило около 60 человек, сообщил ТАСС председатель федерации зимнего плавания Хабаровского края "Айсберг" Роман Белан.

Акция проходит в субботу в 40 регионах России, а также в городах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии. Идея акции состоит в единовременном массовом обливании холодной водой из ведер в цветах государственного флага РФ.

"На стадионе "Юность" собралось порядка 60 человек. Это и совсем юные участники, в числе которых была шестилетняя девочка, и пожилые, среди которых женщина в возрасте больше 80 лет. Были люди с федерации и просто любители закаливания", - сказал Белан.

Обливание водой состоялось после исполнения гимна России. В Хабаровске вечером в субботу было около 15 градусов мороза. "Ветра не было, мороз был мягким. Все прошло энергично и бодро", - добавил Белан.

Главный организатор акции - спортивно-патриотический клуб "Ярополк". Также в числе организаторов - патриотический совет общероссийской общественной организации "Офицеры России" и ДОСААФ. ТАСС - информационный партнер акции.