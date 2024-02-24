В Калининграде к фестивалю "Сказки старого города" приготовили колбасу длиной 23 м

Для гостей мероприятия также организовали экскурсию-прогулку вдоль крепостной стены от Королевских ворот до бастиона "Литва"

КАЛИНИНГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Семейный фестиваль "Сказки старого города" в Калининграде посвятили Году семьи в РФ и 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Главным блюдом гастрономической части стала колбаса длиной 23 м и весом 68 кг, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Мирового океана (ММО), который в содружестве с администрацией Калининграда выступил организатором праздника.

"Царь-колбаса" приготовлена специально для фестиваля в Курске <...> и доставлена в Калининград. Ее вес 68 кг, длина 23 м. Вся она ушла на дегустацию гостям праздника", - сообщили в пресс-службе.

Площадкой фестиваля стали Королевские ворота города, построенные в 1850 году и полностью отреставрированные в 2005 году Музеем Мирового океана. В 2017 году музей снова обновил скульптуры на фасаде ворот. Также праздник развернулся на площади рядом с воротами. Здесь прошло костюмированное шоу с участием сказочных персонажей, стритфуд. В воротах организовали семейные мастер-классы, звучали музыкальные произведения по мотивам пушкинских сказок и повестей. Курсанты Балтийского высшего военно-морского училища им. Ф. Ф. Ушакова из Вьетнама, Мозамбика, Гвинеи читали стихи Пушкина. "Таким образом фестиваль приобрел международный статус", - отметили в пресс-службе ММО.

Для гостей фестиваля организовали экскурсию-прогулку вдоль крепостной стены от Королевских ворот до бастиона "Литва" (объект Музея Мирового океана) с рассказом о старом городе и его тайнах.

Царь-колбаса

Царь-колбаса становится одним из главных атрибутов февральского фестиваля в Калининграде с 2013 года. Тогда здесь возродили старинный городской праздник. Он отмечался ежегодно, а в 2020 году вошел в пятерку лучших гастрономических событий в РФ, по версии туристического портала "Турстат". Тогда же организаторы решили сместить акцент фестиваля с гастрономического на культурный, сохранив при этом традицию приготовления к нему главного блюда.

О традиции

В Кенигсберге (ныне Калининград) "Праздник длинной колбасы" был частью новогодних гуляний и отмечался в январе. В 1520 году городские мясники впервые прошествовали по городу, неся колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 м). В 1601 году мясники изготовили колбасу длиной 1 005 локтей и весом более 401 кг. Тогда мастера приготовили колбасу длиной 392 м по старинному местному рецепту. Первая попытка возродить праздник была предпринята калининградскими компаниями в 2007 году. В 2013 году праздник приурочили к открытию Музеем Мирового океана выставки "Что могут короли". Тогда приготовили колбасу длиной более 200 м.