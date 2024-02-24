"Россети" видят кадровый потенциал участников конкурса "Лидеры России"

Гендиректор компании Андрей Рюмин отметил заинтересованность "Россетей" в участниках, готовых предлагать эффективные и современные управленческие решения

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин принял участие в качестве наставника в суперфинале конкурса "Лидеры России", который проходит в Москве и является флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он отметил, что "Россети" заинтересованы в участниках, которые готовы предлагать эффективные и современные управленческие решения, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

"Конкурс "Лидеры России" важен как для участников, которые могут проявить себя, так и для наставников. Он позволяет познакомиться с талантливыми людьми, готовыми предлагать эффективные и современные управленческие решения. "Россети" заинтересованы в таких менеджерах на ключевых позициях. В нашей команде есть выпускники проекта, в том числе на руководящих должностях", - отметил Рюмин, слова которого приводит компания.

Участие в конкурсе принимают более 300 управленцев, которые победили в финалах в федеральных округах. В оценочных мероприятиях участвуют наставники - главы федеральных органов власти, субъектов РФ, крупных компаний. Одним из наставников стал Рюмин, которого выбрали 29 суперфиналистов. В ходе конкурса оценивается работа в команде, деловые и личностные характеристики. Участники суперфинала могут задать вопросы наставникам, чтобы получить рекомендации по улучшению подготовленных решений.

По итогам будут определены лучшие управленцы, наградой для которых станет возможность построить карьеру в организациях - партнерах конкурса, поддержка и консультирование наставников в реализации профессиональных задач. Всем суперфиналистам предоставят гранты на выбранные программы обучения в российских вузах, отметили в компании.

Конкурс "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента РФ. За все время на участие было подано более миллиона заявок из 150 стран. "Россети" являются партнером конкурса.

О компании

"Россети" являются одной из крупных электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.