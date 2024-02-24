В Ростове-на-Дону открылась выставка о российских ценностях и СВО

В экспозиции представлены 33 картины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Выставка "Ласточка мира", олицетворяющая традиции России и рассказывающая о ценностях семьи и веры открылась в Ростове-на-Дону в Доме культурных "Правда!", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Выставка посвящена нашей картине мира. На картинах изображены смыслы традиционной, богоцентричной России в ультрасовременной, модной, стрит-арт манере. То есть это трафареты, графика. Потом эти картины пойдут в плоскость города и поедут по всему миру, где люди будут спрашивать, а Россия-то про что? Да вот про это, про любовь, традиционную семью, правду, культуру, милость, щедрость, взаимовыручку", - сообщил ТАСС автор работ Максим Ильинов.

В экспозиции представлены 33 работы художника, включая картины, посвященные специальной военной операции. Центральной, по мнению автора, является картина "Рождение сверхновой".

"На картине изображен весь мир, в каждой стране источники света - добрые люди. Но в России их сейчас концентрация. И мы видим рождение новой звезды - России, которая будет, как маяк, давать смысл миру", - уточнил художник.

Часть работ в экспозиции художника посвящены гонениям на православную церковь на Украине. "Картина "Лавра" посвящена Киево-Печерской лавре. Ведь были уже гонения 100 лет назад. Сейчас этот ужас продолжается на Украине, а в России нет, в России строятся храмы", - добавил собеседник агентства.

После Ростова-на-Дону экспозицию представят в Донбассе и Новороссии, а также странах, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе экспозиция планируется в Сербии, Сирии, на Кубе и в других странах. Выставка "Ласточка мира" будет представлена в Ростове-на-Дону до 2 марта.