Оперштаб Белгородской области сообщил об отсутствии поручений о рассылке писем населению

В пресс-службе мэрии Белгорода попросили граждан сообщать в службу 112 о любых подозрительных случаях

ТАСС, 24 февраля. Жителям Белгорода начали подкидывать в почтовые ящики сообщения с информацией, сеющей панику. Власти Белгородской области не давали поручений рассылать такие письма, сообщили в оперативном штабе региона.

"Ни муниципальная, ни областная, ни федеральная власть не давали таких поручений. Это делают враги государства, которые такими действиями пытаются посеять панику среди населения нашей области", - проинформировали в оперативном штабе.

Фото письма опубликовала в соцсетях жительница Белгорода. Текст письма нагнетает тревогу и панику. В пресс-службе мэрии Белгорода предупредили жителей города о рассылке и попросили о любых подозрительных случаях незамедлительно сообщать в службу 112.