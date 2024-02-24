Кириенко сообщил, что Фонд президентских грантов помог за семь лет более 15 млн человек

По словам первого замруководителя администрации президента РФ, за это время на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из федерального бюджета выделили более 70 млрд рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фонд президентских грантов за семь лет существования помог более 15 млн человек. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сегодня, подводя итоги работы Фонда президентских грантов за последние годы, он в таком виде возник семь лет назад, подводя итоги, можно подсчитать итоги в миллиардах рублей, он тоже получается серьезным, потому что за это время по поручению президента [РФ] на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено только из федерального бюджета более 70 млрд рублей", - сказал Кириенко на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, где проходит День некоммерческих организаций.

"Самая главная цифра - количество людей, которые благодаря этому получили помощь, получается более 15 млн человек", - добавил он.

По словам Кириенко, расходы Фонда президентских грантов являются инвестициями в развитие, система госуправления относится к некоммерческому сектору, как к равноправному партнеру. "Для государства сегодня расходы Фонда президентских грантов это не социальные расходы, это инвестиции в развитие, это не бюджет затрат, это бюджет развития", - сказал он.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин задал систему взаимоотношений государства и некоммерческих организаций. "Это не про деньги, а про уважение, это демонстрация отношения главы государства и всей системы государственного управления к некоммерческому сектору, общественному сектору, как к равноправному партнеру", - подчеркнул Кириенко.