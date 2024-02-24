Семья участников СВО доставит лампаду с огнем семейного очага в расположение части

Церемония стала сюрпризом для пары

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции однополчане Евгений Пронин и Юлия Береза, расписавшиеся в 2023 году в Волновахе в ДНР, доставят лампаду с символическим огнем семейного очага с выставки-форума "Россия" в расположение своей части, сообщает корреспондент ТАСС.

Для семейной пары организовали специальную церемонию. "У меня сегодня непростая миссия, на сцене вместе со мной вот такой огонь, зажженный месяц назад здесь, на выставке "Россия". Это всероссийский огонь семейного очага "Сердце России". Я сегодня с большим трепетом и теплотой хочу его передать вам", - сказала представитель управления ЗАГС Москвы Ольга Звездина.

Она добавила, что Евгений и Юлия доставят лампаду с огнем в расположение своей части. Церемония стала сюрпризом для пары, она готовилась втайне от Евгения и Юлии. По официальной программе организаторы должны были только провести экскурсию по нескольким павильонам выставки.

© Михаил Скуратов/ ТАСС

"Волнительно. Я вообще не представляла, [что так будет]. Думала, что мы походим, посмотрим выставку", - поделилась Юлия.

Военнослужащих поздравила народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, которая выступила с труппой Московского государственного академического театра "Русская песня".

До начала СВО Юлия была индивидуальным предпринимателем из Самары и изготавливала корпусную мебель на заказ. А в мае 2022 года отправилась в Донбасс в качестве медика в саперном полку. Евгений ранее работал врачом-анестезиологом в Москве. Сейчас он - начальник медицинской службы в воинской части под Донецком и оператор БПЛА. Пара познакомилась на фронте, когда Евгений обучал Юлию тактической медицине. В 2023 году они расписались в ЗАГСе Волновахи, где в тот момент находился их полк.

"Сердце России"

Президент РФ Владимир Путин 23 января дал старт объявленному в России Году семьи на всероссийском форуме "Родные - любимые" на выставке-форуме "Россия". Там символический огонь семейного очага был зажжен от огня, привезенного из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Лампадки с огнем отправляются во все регионы страны.