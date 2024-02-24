В Дагестане выписали из больницы всех отравившихся в сельском кафе

С 9 по 11 февраля за медпомощью обратились более 30 человек

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы всех пострадавших после массового отравления в дагестанском селе Дылым.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Казбековского района.

"Все пострадавшие, поступившие в медицинское учреждение после отравления, в настоящий момент выписаны. Последние пациенты были выписаны 17 февраля", - говорится в сообщении.

С 9 по 11 февраля за медицинской помощью в Казбековскую районную больницу обратились более 30 человек, употреблявших пищу в столовой, расположенной на территории медресе. В медучреждение были госпитализированы 16 человек, в том числе дети в возрасте от 6 до 17 лет.