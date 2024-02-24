В ООН сообщили, что каждая пятая украинская семья нуждается в продовольственной помощи

Организация в зимнее время ежемесячно оказывает помощь 2,4 млн человек

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия. Об этом говорится в публикации Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Х (ранее Twitter).

"В общенациональном плане каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия", - говорится в записи. Уточняется также, что организация оказывает в зимнее время ежемесячно помощь, как продовольствием, так и деньгами, 2,4 млн человек. Всего 14 млн, живущим на Украине, необходима гуманитарная помощь. Помимо непосредственных продуктовых пайков, ВПП осуществляет программу по распределению наличных. Согласно последнему докладу, в декабре 2023 года ВПП выплатила почти $17,5 млн посредством различных видов помощи в денежной форме почти 600 тыс. нуждающимся.

По некоторым независимым оценкам, экономика Украины разрушена на 30%.