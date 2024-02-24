В "Крокусе" прошла презентация новой песни на стихи Захаровой в исполнении Успенской

Она получила название "Сила моя со мной"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала слова для новой песни певицы Любови Успенской "Сила моя со мной". Презентация очередного произведения творческого дуэта прошла на концерте в комплексе "Крокус Сити Холл", передает корреспондент ТАСС.

На площадке, где Успенская выступила с большим юбилейным концертом в честь 70-летия, была впервые исполнена лирическая песня о противостоянии вызовам судьбы. "На мольбы мои был отзывчивым спасительный голос Всевышнего", - говорится в первом куплете. "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", - поется в припеве. Все билеты на мероприятие оказались распроданы.

Захарова ранее отмечала в Telegram-канале, что познакомилась с Успенской несколько лет назад. За время совместной работы авторский коллектив уже выпустил композиции "Я слишком тебя любила" и "Мольба" - для обеих песен официальный представитель МИД РФ написала слова.

Песни на стихи Захаровой исполняли также Зара, Наргиз, Люся Чеботина, Валерия, Максим Фадеев и Александр Коган.