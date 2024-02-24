На границе России и Казахстана скопилась очередь из 280 грузовиков

Как отметил оператор по управлению автодорогами "Казавтожол", препятствия на всех республиканских и международных дорогах Западно-Казахстанской области отсутствуют

АСТАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Очередь из примерно 280 грузовиков скопилась на КПП "Сырым" на границе России и Казахстана. Об этом проинформировала пресс-служба оператора по управлению автодорогами "Казавтожол"

Там отметили, что наблюдается скопление большегрузов в Западном Казахстане на погранконтроле "Сырым" на трассе Самара - Шымкент. Оно связано с работой пограничного пункта, указал оператор. "В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей", - сказано в сообщении. Отмечается, что водители, которые вынуждены ждать очереди несколько дней, посоветовали коллегам обходить этот пост.

Оператор заявил об отсутствии препятствий на всех республиканских и международных дорогах Западно-Казахстанской области.