СМИ: сельхозвыставку под Парижем во время визита Макрона охраняли восемь рот спецназа

Как сообщила газета La Provence, группа фермеров несколько раз пыталась прорваться к президенту Франции, однако всякий раз их останавливали полицейские

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Шесть рот полицейского спецназа и две роты мобильных сил жандармерии обеспечивали безопасность во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона на открывшийся под Парижем Международный сельскохозяйственный форум. Об этом сообщила газета La Provence.

По ее данным, изначально безопасность выставки обеспечивали четыре роты полицейского спецназа. Однако после того, как ситуация стала накаляться из-за действий радикально настроенных фермеров, к месту проведения форума прибыли еще две роты спецназа. К пресечению беспорядков также были подключены две роты мобильных сил Национальной жандармерии. При этом, как отмечает издание, полицейским было запрещено использовать слезоточивый газ из-за наличия в павильонах животных, которых фермеры привезли для показа на форуме.

Во время визита Макрона группа фермеров несколько раз пыталась прорваться к президенту, однако всякий раз их останавливали полицейские. В ходе стычек один из протестующих был задержан, легкие травмы получил сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, было повреждено несколько стендов. Потасовки с полицией привели к тому, что открытие выставки для посетителей было перенесено на несколько часов.

На встрече с представителями фермерских ассоциаций Макрон пообещал им дополнительные меры поддержки, а также заявил, что в ближайшие три недели проведет встречи как с профсоюзами фермеров, так и с торговыми сетями для разработки всеобъемлющего плана поддержки сельского хозяйства.

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь огласил несколько предложений о потенциальных уступках фермерам, в том числе о возможности не повышать акциз на дизельное топливо для спецтехники.