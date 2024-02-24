Обратившаяся к президенту доброволец ДНР приятно удивлена скоростью исполнения просьбы

Младший сержант Юлия Береза обращалась к Владимиру Путину с просьбой о равном статусе для военнослужащих ВС РФ и тех, кто пришел на службу в ДНР и ЛНР еще до воссоединения с Россией, а также о льготах для родных таких бойцов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Обращение, направленное на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, было моментально рассмотрено, а проблема - немедленно решена. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС доброволец из ДНР Юлия Береза.

Младший сержант Береза обращалась к главе государства с просьбой о равном статусе для военнослужащих ВС РФ и тех, кто пришел на службу в ДНР и ЛНР еще до воссоединения с Россией, а также о льготах для родных таких бойцов.

"Даже не ожидала такого быстрого и моментального решения, - поделилась Береза. - А самое удивительное - это то, что, несмотря на то что прошло уже столько времени, мамой продолжают заниматься".

По ее словам, руководители города Похвистнево (Самарская область) после обращения к главе государства постоянно следят за здоровьем и состояние ее матери, "всегда звонят, спрашивают, какая помощь нужна", с женщиной работают соцработники. "Благодаря всем этим людям я совершенно спокойно могу выполнять свои задачи, не волнуясь за маму, - добавила она. - Вместе мы сила!"

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, прошла 14 декабря 2023 года. По ее итогам глава государства поручил правительству обеспечить равный статус всем защитникам Донбасса.