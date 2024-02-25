В Саратовской области число быстрых электрозаправок планируют увеличить до 24

В 2024 году намерены построить 10 таких зарядных станций

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Строительство 10 быстрых зарядных станций для электротранспорта планируется в Саратовской области в 2024 году, сообщил ТАСС зампред правительства - министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин.

"Сейчас в Саратовской области действует порядка 30 мест зарядки электротранспорта, из них быстрых зарядных станций 14. В 2024 году предусмотрен ввод в эксплуатацию еще 10 быстрых электрозарядных станций", - сказал зампред, отметив, что Саратовская область входит в пилотный проект правительства РФ по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Быстрые зарядные станции позволяют зарядить электромобиль в короткие сроки. В зависимости от модели транспорт можно зарядить до 80% в среднем за 20 минут, что в несколько раз быстрее, чем в стандартных зарядных станциях. Мощность таких устройств составляет 50 кВт и выше.

По словам зампреда, власти региона готовы возместить инвесторам часть затрат на закупку оборудования для развития зарядной инфраструктуры и его технологическое присоединение.

"В этом году бюджетное софинансирование составит 27,6 млн рублей, средства планируется распределить по итогам открытого отбора. Развитие зарядной инфраструктуры - задел на перспективу, поскольку российский рынок постепенно наполняется автомобилями на электротяге", - добавил Торгашин.