Во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили концерты Арбениной

Отменить выступления певицы требовали депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин и мэр Владивостока Константин Шестаков

ТАСС, 25 февраля. Концерты певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили, сообщили ТАСС в организации по распространению билетов "Сахалин65.ру".

"Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты", - сказали в организации.

В соцсетях Арбениной сообщается, что этот концерт должен был состояться 25 февраля во дворце спорта "Кристалл". Однако от руководства учреждения пришло письмо, в котором говорится, что предоставить арену для проведения концерта будет невозможно "в связи с подготовкой и проведением чемпионата и первенства Сахалинской области по чир спорту, а также фестиваля по чир спорту "Зимний" в период с 22 по 26 февраля".

"Концерт Дианы Арбениной "Ночные снайперы - 30", заявленный на 27 февраля 2024 года в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена" [во Владивостоке], не состоится. Приносим извинения за причиненные неудобства", - сообщается на сайте автоматизированной системы продажи и бронирования билетов "Городские зрелищные кассы". Деньги за билеты пока не возвращены.

Требования отменить концерты

Ранее депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин потребовал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске, назвав его неуместным. Шарифулин напомнил, что певица в 2014 году заявила, что не поддерживает присоединение Крыма, и дала концерт в Киеве, где "попросила прощения за российских коллег". "В 2018 году [Арбенина] подчеркнула, что в Донбасс никогда не поедет. Были и неоднозначные слова про специальную военную операцию и другие заявления, которые не делают ей чести", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Мэр Владивостока Константин Шестаков также просил организаторов отменить концерты Арбениной и заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, поскольку против них выступили местные общественные организации. Концерт Орбакайте, который должен был состояться 19 марта, в итоге был отменен.

Концерты Арбениной также отменили в Йошкар-Оле (был запланирован на 18 октября) и Саратове (26 октября). До этого депутат Саратовской областной думы Роман Грибов во "ВКонтакте" дважды призывал отменить предстоящий концерт Арбениной в ЛДС "Кристалл". По его мнению, недопустимо, что на государственных объектах проводятся концерты артистов, которые "придерживаются антироссийских взглядов".