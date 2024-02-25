В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и температура до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет от 0 до 2 градусов тепла, в ночь на понедельник - до минус 3 градусов.

Ветер южный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 3 до минус 1 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 6 градусов.