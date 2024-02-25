СМИ: зимний лагерь отдыха в городе Санья на Хайнане принял школьников из Москвы

Газета "Санья жибао" передает, что более 30 преподавателей и детей из школы №1948, где изучают китайский, пробыли три недели в Санье по программе обмена с местным общеобразовательным учреждением при Шанхайском университете иностранных языков

ХАЙКОУ /Китай/, 25 февраля. /ТАСС/. Курортный город Санья в южнокитайской провинции Хайнань оказал содействие визиту группы учащихся из Москвы, которые получили возможность интересно и с пользой провести время в одном из местных зимних детских лагерей отдыха. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, более 30 преподавателей и детей из московской школы №1948, где изучают китайский, пробыли три недели в Санье по программе обмена с местным общеобразовательным учреждением при Шанхайском университете иностранных языков. Эта поездка, как отмечается, позволила им узнать много нового о Хайнане и культуре Китая, наладить дружественные контакты.

Кроме того, представители российской молодежи смогли улучшить свои языковые навыки, проникнуться очарованием острова, обменяться знаниями с китайскими сверстниками, ознакомиться с самобытной народной культурой Хайнаня. По словам москвичей, этот визит в Санью оставил у них незабываемые впечатления.

Школьники из РФ не только хорошо отдохнули, но и получили базовые навыки в традиционной живописи Китая. Они посетили занятия по восточным единоборствам, а также мероприятия, посвященные фольклору и традициям малых народностей.

Формирование развитого научно-образовательного кластера - одна из ключевых задач развития Хайнаньского порта свободной торговли. Для успешного осуществления важных социально-экономических проектов общенационального и международного уровня самой южной провинции КНР требуются квалифицированные кадры по целому ряду направлений во внешней торговле, современном сельском хозяйстве, в передовых промышленных отраслях и высококачественной сфере услуг. В связи с этим администрация острова активно поощряет культурно-гуманитарные обмены, укрепление сотрудничества с колледжами и вузами других стран, включая Россию.