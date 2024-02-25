Эксперт считает необходимым появление в России механизмов саморегулирования блогосферы

Для этого, в первую очередь, нужно повышать юридическую грамотность блогеров, уверена глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Механизмы саморегулирования блогосферы должны появиться в РФ, для этого нужно, в первую очередь, повышать юридическую грамотность блогеров, сообщила ТАСС глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.

"Сегодня принципиально важно инициировать создание механизмов саморегулирования блогосферы на основе их юридической подкованности. Если блогеры будут знать, какие риски возможны в их деятельности, это существенным образом очистит блогосферу", - сказала она.

В конце марта, 25-26 числа, пройдет глобальная конференция, в рамках которой состоится специальный круглый стол, посвященный блогосфере и праву в блогосфере, отметила Сидоренко. Туда будут приглашены ключевые блогеры для того, чтобы определить общие параметры работы.

"Мы сегодня ведем активную работу в этой части. В частности, согласована образовательная программа "Право блогосферы", в том числе в МГИМО. Мы пригласили принять в ней участие ведущих блогеров для того, чтобы обучить их цифровой грамотности, объяснить им требования налогового законодательства, авторских и смежных прав в части, размещения и формирования контента", - рассказала она.

В перспективе также нужно рассматривать и другие вопросы, однако важно соблюдать золотую середину, уверена Сидоренко. "Нужно регулировать, но нельзя "зарежимливать". Для того, чтобы этого не случилось, надо быть в постоянном диалоге с блогосферой, что мы сегодня и делаем", - заключила она.

Ранее АНО "Белый интернет" и Ассоциация блогеров и агентств заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого будут заниматься повышением правовой грамотности блогеров в России.