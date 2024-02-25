Донцова заявила, что остается с Россией и никогда ее не покинет

Писательница отметила, что даже при условии смены гражданства, факт рождения в России скрыть или изменить невозможно

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Писательница Дарья Донцова на фоне отъездов из России некоторых своих коллег, артистов и общественных деятелей заявила в беседе с ТАСС, что остается со своей страной и не планирует уезжать.

"Каждый человек имеет право на свое личное мнение. В ситуации, когда нужно сделать какой-то выбор, каждый выбирает то, что он считает нужным. Что касается меня, писатель - это не актер, не певец, мне не нужен зал, не нужны музыканты. Мне нужны лист бумаги и ручка. При условии электронной почты книги можно посылать из разных стран мира. Но я в Москве, я в России. Я не уезжаю, я уезжать отсюда не собираюсь никогда", - сказала писательница.

Донцова добавила, что даже при условии смены гражданства, факт рождения в России скрыть или изменить невозможно. "Здесь он родился, учился и здесь же воспитывался. Я родилась в Москве, здесь ходила в школу, у меня диплом Московского государственного университета. Россия - моя Родина, а Родина, как мама, одна. Маму не бросают, вот и все", - сказала собеседница агентства.

Говоря о том, какие книги могут помочь справиться с тревожностью в сложные времена, писательница посоветовала книги Олега Роя, Андрея Дышева и собственные произведения. Помимо детективов, Донцова также пишет детские книги. "Классику тоже никто не отменял: "Петр Первый" Алексея Толстого, по-моему, подошел бы в этой ситуации", - заключила писательница.