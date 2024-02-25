В Приамурье гостей международного фестиваля угощают блюдами дальневосточной кухни

По словам исполнительного директора ассоциации "Амурская федерация рестораторов и отельеров" Татьяны Гудзовской, наибольшей популярностью у них пользуются горячие напитки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Повара удивляют гостей российско-китайского фестиваля зимних видов спорта, который стартовал 24 февраля в Амурской области, различными блюдами дальневосточной кухни. Среди них "Дикие балаболы", "Гре-Кре" и другие, передает корреспондент ТАСС.

"На фестивале угощаем гостей блюдами с использованием локальных продуктов, иногда в необычном сочетании. Например, пирожки с груздями. На удивление, мало кто пробовал, а это очень вкусно. Были и более традиционные дальневосточные продукты - такие, как мясо дичи и морепродукты. "Дикие балаболы" с грибным соусом и хрустящим папоротников. Другими словами, круглые котлеты из мяса оленя с насыщенным грибным соусом и чипсами из папоротника. Для привлечения внимания стараемся дать новым блюдам необычные названия. Одно из таких - "Гре-Кре" - это гребешок и креветка в томатно-сливочном соусе", - сказал шеф-повар ресторана "Иволга" Алексей Сартаков.

По словам исполнительного директора ассоциации "Амурская федерация рестораторов и отельеров" Татьяны Гудзовской, наибольшей популярностью у гостей пользуются горячие напитки. Например, старинный сбитень - русский согревающий напиток на основе амурского меда с добавлением местных трав и пряностей, а также бульон бухлера таежного на оленьем ребре.

Организованный фуд-корт разместили на набережной Амура, которая находится напротив китайского города Хэйхэ. Отсюда сотни жителей и гостей города наблюдают за соревнованиями международного фестиваля, которые проходят на льду реки.

Всего участниками мероприятия стали около 20 предпринимателей общественного питания и столько же мастеров-ремесленников, которые представляют различную сувенирную продукцию. Кроме того, на набережной организованы различные активности: катание на собачьих упряжках, чемпионат по юкигассен (игре в снежки),катание на коньках и другие.

В этом году международные зимние игры на пограничной реке Амур проходят с 24 по 25 февраля. В первый день команды в трех возрастных группах сыграли в хоккей, параллельно прошли отборочные заезды автогонщиков. Сегодня проходят полуфинальные и финальные заезды в трех классах автомобилей. Гостями уникального мероприятия стали известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко, два экипажа "Камаз-мастер", а также гоночная команда "Урал".