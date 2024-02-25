Москва получит еще 3,8 тыс. электробусов в течение шести лет

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, "они заменят автобусы на привычных маршрутах"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число электробусов на улицах Москвы к 2030 году составит 5,3 тыс., до конца текущего в городе появится 800 единиц такого транспорта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Экологичный транспорт: к 2030 году в столице будет ходить 5 300 электробусов. В течение шести лет по новой транспортной программе Москвы город получит еще 3 800 инновационных машин, только до конца этого года - 800. Они заменят автобусы на привычных маршрутах. Это положительно скажется на экологии столицы", - написал мэр.

Он отметил, что на электробусах комфортно ездить благодаря плавному и тихому ходу, в машинах последних поставок есть электроотопитель и адаптивное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток. Кроме того, электробусы стали ходить без подзарядки почти в 2 раза больше - 80 км вместо 40-50 км. Собянин подчеркнул, что все электробусы российского производства. По контрактам жизненного цикла производители отвечают за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет.

Сейчас в городе более 1 470 электробусов, которые обеспечивают работу маршрутов в 10 округах. Машины обслуживают на девяти площадках, в том числе в трех новых электробусных парках.