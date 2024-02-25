В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады

Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина отметила, что по закону в России проводится психологическая и педагогическая экспертиза детских товаров

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Иностранные игрушки не должны закупаться в российские детские сады в рамках государственного заказа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина.

"Мы обращаем большое внимание на книги и на школьный возраст, а про детей и детские сады мы не думаем. Я, например, не считаю правильным, чтобы в детские сады закупались игрушки иностранные или с иностранным посылом. Родители вольны покупать такие игрушки, какие они хотят. Но не по государственному заказу", - сказала она.

Бутина отметила, что по закону в России проводится психологическая и педагогическая экспертиза детских товаров.

Ранее, выступая на заседании группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства экспертного совета по законотворческой деятельности "Единой России", депутат указывала на необходимость доработки ГОСТа для детских игрушек. При этом она отмечала, что экспертиза будет проводиться не для всех игрушек, а для тех, которые "уже вызывали сомнения".