На фестивале в Чите встретили весну по эвенкийским обычаям

Мероприятие продлится два дня

ЧИТА, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Забайкальского края встретили весну по эвенкийским обычаям на первом фестивале эвенкийской культуры "Гиравун" в Чите. Об этом ТАСС сообщила директор этно-археопарка "Сухотино", где проходит первый день фестиваля, Наталья Викулова.

"Слово "гиравун" в эвенкийском языке - это название месяца февраль. У эвенков каждый месяц имеет свое особое наполнение, пояснение, как в этот месяц нужно охотиться, какие события происходят. И февраль - это совершенно особый месяц, он называется "месяц бега" или "месяц шага". Это такой шаг к весне, когда эвенки начинают очень активно охотиться. Заканчивается зима, и дальше они отправляются в кочевье. Мы решили такой важный месяц и само название сделать основой для фестиваля. Под таким названием фестиваль проходит впервые. Мы делаем праздник встречи весны на эвенкийской основе", - сказала Викулова.

Фестиваль будет длиться два дня. Сегодня на территории этно-археопарка проходит творческая программа. Национальные песни и танцы исполняют коллективы из северных районов Забайкалья: Тунгокоческого, Каларского и Тунгиро-Олекминского. В теплых палатках организованы мастер-классы. Гости могут научиться вышивать из шерсти оленя и кидать маут на оленьи рога, водить эвенкийский хоровод "Одера". Также проходит выставка-ярмарка эвенкийских сувениров и украшений.

В пресс-службе Минкультуры Забайкалья сообщили, что на фестиваль из Улан-Удэ приехала эвенкийская шаманка. Она провела специальный обряд и попросила духов территории быть благосклонными к жителям региона, а также защищать военнослужащих, участников специальной военной операции.

"У нас в регионе уже все хорошо знают бурятскую кухню, все знают, что такое Сагаалган [Новый год по восточному календарю, является официальным выходным днем в Забайкалье], как устроена культура нашего замечательного братского народа. Но мы практически не знаем, как устроена культура коренного народа Забайкалья - эвенков. Наверное, в каждом из забайкальцев есть какие-то эвенкийские корни, если посмотреть на наши скуластые лица. Поэтому мы считаем, что такое мероприятие является важным, чтобы молодое поколение не забывало свои корни", - подчеркнула Викулова.

Во второй день фестиваля, 26 февраля, на базе Забайкальского госуниверситета пройдет стратегическая сессия "Проблемы сохранения и популяризации эвенкийской культуры Забайкалья". В ней примут участие представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Сибири и Дальнего Востока, сотрудники органов власти и университета. Они обсудят, какие проекты уже реализуются для поддержки КМНС, а также разработают новые идеи по сохранению эвенкийской культуры, ее научный и туристический потенциал.

О парке "Сухотино"

Этно-археопарк "Сухотино" расположен на Титовской сопке в Чите - это палеовулкан, единственная в России гора в черте города, на которой выявлено 32 памятника археологии возрастом от 300 тыс. лет до русского поселения Засопошное XVIII века. Также на территории Титовской сопки зафиксированы палеонтологические местонахождения, все виды ландшафта, более 10 религиозных объектов, православных и буддийских святынь.

В 2024 году здесь начнется создание музея под открытым небом. На эти цели в рамках дальневосточной президентской "Единой субсидии" направлено 78 млн рублей. Здесь установят модульный музейный павильон, создадут этнодеревню с кластерами эвенкийского селища, бурятской и семейской деревни. Также будет создана площадка для проведения событийных мероприятий и различных фестивалей.