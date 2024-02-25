Володин взял шефство над объектами культурного наследия в Смоленской области

В селе Высокое сохранился историко-архитектурный ансамбль, созданный архитектором Николаем Бенуа в XIX веке

ТАСС, 25 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин взял шефство над историко-архитектурным комплексом в селе Высокое Смоленской области, построенном в XIX веке по проекту Николая Бенуа. После реставрации в зданиях разместятся объекты социальной сферы, музей и колледж, сообщили в пресс-службе Государственной думы.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин взял шeфство над объектами культурного наследия в селе Высoкое Новодугинского рaйона Смоленской области, где сохранился истoрико-архитектурный ансамбль из 17 зданий, созданный знамeнитым архитектором Николаем Бенуа в XIX веке, - говорится в распространенном сообщении. - Комплекс в Высоком занимает вaжное место в творчестве зодчегo.

Отмечается, что при поддержке Володина разработали проектно-сметную документацию, уже идет реставрация шести объектов. Ранее он обсудил в ходе поездки в регион начало работ еще на двух объектах культурного наследия, возраст которых превышает 160 лет. "После завершения работ здания будут перепрофилированы под объекты соцсферы, планируется создать культурно-образовательный центр, включающий музей и колледж. А также создать подворье местной епархии", - добавили в пресс-службе.

Володин реализует проект по сохранению объектов культурного наследия и в своем избирательном округе - Саратовской области. Программа включает восстановление 23 исторических зданий. "Надо постараться полностью восстановить все объекты. Но самое главное - их наполнить жизнью. В храм чтобы люди ходили, в музей. А в колледже, в школе ребятишки будут учиться. Тогда история будет не только жить, она будет постоянно подтверждаться и наполняться новыми смыслами. А сейчас получается, что бросили, разрушили, не смогли сохранить. Это неправильно. Нам надо исправлять эту ошибку", - привели слова Володина в пресс-службе.