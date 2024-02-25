Живущему с военными в зоне СВО коту подарили бронежилет "Оберег"

В Ростехе сообщили, что коту дали кличку Мухич

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Живущий с российскими военными в зоне спецоперации кот получил бронежилет "Оберег". Об этом сообщили в Ростехе.

"Кот по кличке Мухич, который живет с российскими бойцами в зоне спецоперации, получил бронежилет "Оберег". Такие изделия, только настоящие, и в первую очередь, конечно, для солдат и добровольцев, производит входящий в Ростех тульский завод "Октава". В качестве сувениров предприятие выпустило небольшую партию бронников для домашних животных. Один из них волонтеры передали бойцам вместе с "Оберегами", - сказали там.

Бронежилет привезли волонтеры Народного фронта, передали вместе с подарками к 23 февраля и гуманитарной помощью бойцам одного из подразделений.

Бойцы спасли Мухича, когда он был еще котенком. Военные взяли его под опеку. Сейчас Мухич - неотъемлемая часть отряда. У него есть даже своя тельняшка и бронежилет.

О запуске производства на "Октаве" бронежилетов "Оберег" сообщалось в апреле 2023 года. Нагрудная бронеплита такого бронежилета обеспечивает класс защиты Бр5 и состоит из керамических плит, гасящих кинетическую энергию пули, а также высокомолекулярного пластика. Боковые секции имеют класс защиты Бр1, по желанию заказчика могут быть заменены на защиту Бр3.