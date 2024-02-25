Балицкий: выселение не поддержавших СВО жителей Запорожья было вынужденной мерой

По словам губернатора Запорожской области, власти региона понимали, что это люди, которых нельзя переубедить

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Выселение на территорию Украины жителей Запорожской области, которые не поддерживали проведение специальной военной операции, было вынужденной мерой, в том числе для обеспечения их собственной безопасности. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналисту Надане Фридрихсон.

"Что касается "спящих": мы выселили большое количество семей, это было непросто сделать, выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, оскорблял флаг, гимн России, президента РФ. Таких людей, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к РФ, мы выселяли", - сказал Балицкий.

По его словам, власти региона понимали, что "это люди, которых нам не переубедить". "Их жизнь может быть под большой угрозой, поэтому лучше пускай едут к себе в "Бандерштадт", - сказал Балицкий, уточнив, что речь могла идти об опасности самосуда над сторонниками киевского режима.

"Нам надо было куда-то девать этих людей, эти семьи, мы давали им возможность уехать, кого-то принудительно выселяли. <...> Мы никогда не отпускали наводчиков [ударов ВСУ], никогда мы не отпускали откровенных врагов", - добавил глава Запорожской области.

По его оценке, при денацификации "нельзя было действовать крайне жестко". "Я почему эту проблему поднимаю - впереди у нас еще миллионные города, Запорожье - почти миллионник: сколько там людей, которые сомневаются, колеблются. Это очень непростой вопрос. Если действовать жестко, кто на этой земле будет жить и работать?" - отметил Балицкий.

До сентября 2022 года, когда в регионе прошел референдум о присоединении к России, военно-гражданская администрация области использовала выселение на подконтрольную Киеву территорию в отношении лиц, выступавших против СВО.