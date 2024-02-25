В Сириусе сообщили о готовности ко Всемирному фестивалю молодежи

Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта

СИРИУС /федеральная территория/, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная территория Сириус завершила подготовку ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта. Об этом сообщил журналистам глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"Да, мы готовы, - сказал он, отвечая на вопрос о завершении подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи. - Федеральная территория в целом является конгрессно-выставочной площадкой, и к проведению Всемирного фестиваля [молодежи] мы готовы".

Плишкин напомнил, что Сириус постоянно принимает большие международные, всероссийские мероприятия, в том числе политические, экономические, научные форумы.

Он отметил, что 29 февраля будет открыта обновленная набережная. "Качественно изменены и покрытия, и освещение. Открыты дополнительные новые набережные на реке Мзымте", - пояснил Плишкин. Кроме того, будет открыта новая аллея, которая свяжет Олимпийский проспект с набережной.

Также, по словам главы администрации, на федеральной территории заменены 1,5 тыс. светильников, выполнен ремонт участка федеральной трассы, реконструирован пешеходный погранпереход между Россией и Абзазией, установлено в общей сложности 450 камер видеонаблюдения, в том числе 300 в Олимпийском парке.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Он состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.