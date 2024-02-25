На выставке "Россия" договорились о создании в Приморье центра развития гимнастики

В регионе также запланировали провести несколько спортивных мероприятий и сформировать социальную защиту прав спортсменов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирина Винер на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве заключили соглашение о строительстве в регионе специализированного спортивного центра и выработке стратегии развития гимнастики в Приморье, передает корреспондент ТАСС.

По поручению президента РФ Владимира Путина на острове Русском в Приморье создается федеральный спортивно-тренировочный центр. На его создание предусмотрено более 8 млрд рублей. Комплекс будет включать центры единоборств, хоккея, бокса, водных видов спорта, академию тенниса, легкоатлетический манеж, а также центр спортивной и художественной гимнастики.

"Важным элементом сегодняшнего праздника [на выставке-форуме "Россия"] является подписание соглашения о создании центра гимнастики в Приморском крае, потому что задача, которую поставил президент Российской Федерации - максимально обеспечить доступными комфортными условиями для занятий спорта наших граждан, выполняется", - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Соглашение предполагает внедрение в общественную жизнь Приморья спортивной и художественной гимнастики. В регионе планируют провести несколько спортивных мероприятий, сформировать социальную защиту прав спортсменов, тренеров и других специалистов сферы.

Кожемяко отметил, что тренировки и подготовка приморских спортсменов, а также российской сборной в залах высокого уровня имеет большое значение для развития гимнастики во всей стране.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.