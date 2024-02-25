В Оренбургской области завершили ремонт крыши школы после обрушения

Образовательное учреждение будет работать в обычном режиме с 26 февраля

ТАСС, 25 февраля. Ремонт крыши школы в Кваркенском районе Оренбургской области завершили после обрушения.

С 26 февраля учреждение вновь начнет работу, сообщили в правительстве региона.

"Ремонтные работы кровли завершены. Завтра, 26 февраля, образовательное учреждение будет работать в обычном режиме", - сообщили в правительстве со ссылкой на главу района Сергея Савченко.

Как отметили в ведомстве, ремонт 60 кв. м кровли был проведен в кратчайшие сроки. В школе не нарушался температурный режим, не было повреждения потолочного перекрытия и внутренних помещений.