В Токио запустили световое шоу, претендующее на звание самого крупного в мире

На открытии присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Власти японской столичной префектуры начали световое шоу, претендующее на звание крупнейшего в мире, оно проецируется на здание токийской администрации - место притяжения туристов. Прошедшее в торжественной обстановке шоу стало первым в череде представлений, передает корреспондент ТАСС.

Проект получил название Tokyo Night and Light ("Ночь и свет Токио"). Как ранее сообщали в столичной администрации, бесплатное для зрителей шоу будет проводиться по вечерам на ежедневной основе. На открытии присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, принявшие заявку токийской администрации на звание самого крупномасштабного в мире светового шоу.

Ранее губернатор токийской префектуры Юрико Коикэ подчеркивала, что власти японской столицы рассчитывают сделать шоу новым туристическим местом, которое путешественники (как местные жители, так и гости из-за рубежа) захотят увидеть хотя бы раз.

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, на первом шоу непосредственно к зданию токийской администрации пришли несколько тысяч человек. Высота комплекса, популярного среди туристов своей смотровой площадкой, позволяет наблюдать световое представление даже на расстоянии несколько десятков километров.