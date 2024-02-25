В Белгороде подготовили около 130 инструкторов по оказанию доврачебной помощи

В дальнейшем прошедшие программу обучения смогут проводить занятия с населением

ТАСС, 25 февраля. Около 130 инструкторов для обучения населения навыкам оказания экстренной доврачебной помощи подготовили в Белгороде. До 15 марта планируется обучить еще 110 человек, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

"В Белгороде готовят инструкторов по оказанию доврачебной помощи. На данный момент подготовлено уже 128 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, до 15 марта запланировано обучить 240 человек по курсу "Оказание доврачебной помощи" с выдачей документа, подтверждающего прохождение программы. В дальнейшем инструкторы смогут проводить занятия с населением.

Инструкторов готовят специалисты территориального центра медицины катастроф Белгородской области, для обучения созданы четыре площадки: две из них - на базе администрации города, еще по одной площадке в Центре опережающей профессиональной подготовки и в Центре народного творчества.

Всего порядка 4 тыс. жителей Белгородской области прошли курсы по оказанию доврачебной помощи с начала 2024 года, их обучают оказанию первой помощи при различных травмах и основным принципам медицинской эвакуации.