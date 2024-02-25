На Всемирном фестивале молодежи предусмотрят места для молитв для разных конфессий

По словам гендиректора сети отелей Sirius Hotels Александра Лоскутова, при организации фестиваля особое внимание уделялось вопросам безопасности и комфорта участников

СИРИУС /федеральная территория/, 25 февраля. /ТАСС/. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в Сириусе, предусмотрели места для молитв для представителей разных конфессий. Об этом сообщил журналистам генеральный директор сети отелей Sirius Hotels Александр Лоскутов.

"Мы понимаем, что будут, например, туристы и участники фестиваля разных вероисповеданий, и предусмотрены молельные комнаты для всех конфессий, чтобы и в этой части все чувствовали себя комфортно, безопасно и могли соблюдать свои традиционные особенности", - сказал Лоскутов.

Он отметил, что организаторы также адаптировали меню во всех точках питания. При этом дирекция фестиваля, по его словам, привлекает порядка 400 волонтеров, владеющих разными языками. Они придут на помощь гостям в случае необходимости. "По меню действительно есть и кошерная пища, и какие-то другие варианты. Как я и говорил, стараемся предусмотреть по максимуму варианты", - пояснил Лоскутов.

Кроме того, предусмотрены дополнительные точки продажи СИМ-карт и пункты обмена валют. "<...> Была проделана огромная работа для того, чтобы показать высокий уровень сервиса и качественного гостеприимства нашим гостям со всех стран мира и со всех субъектов Российской Федерации, - сказал Лоскутов. - Мы предусмотрели дополнительные точки продажи sim-карт, дополнительные пункты обмена валют, чтобы гости со всех стран мира чувствовали себя комфортно, безопасно и в полной мере насладились прекрасным Сириусом и нашим гостеприимством".

Как отметил гендиректор сети отелей, при организации фестиваля особое внимание уделялось вопросам безопасности и комфорта участников. Он добавил, что сеть провела дополнительный набор персонала, вакцинацию сотрудников, оптимизировала регистрацию гостей, предусмотрела термометрию и дезинфекцию.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.