В Архангельске установили рекорд России по лепке снеговиков

Всего в акции участвовали 84 команды

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Рекорд России по созданию снеговиков на одной площади установлен в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. На набережной Северной Двины построили 84 снеговика в виде числа 440 - столько лет исполняется Архангельску в этом году.

"Рекорд: наибольшее количество снеговиков на одной площади с результатом 84 снеговика официально зафиксирован", - сказал ТАСС главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он вручил соответствующую грамоту главе Архангельска Дмитрию Мореву. Предыдущий рекорд России был установлен в Альметьевске в декабре 2021 года, где слепили на одной площадке 79 снеговиков.

Несмотря на температуру +2 градуса и сильный ветер с порывами до 16 м/с, почти 1 тыс. человек собралась на берегу Северной Двины. "Не холодно, снег мокрый - это хорошо, но краска немного плывет, приходится подправлять", - поделилась с ТАСС одна из участниц. Снег для снеговиков подготовили заранее, 84 куба были закрыты деревянными щитами до старта акции. "Мы, конечно, приветствуем полет фантазии, но, пожалуйста, придерживайтесь классической формы [снеговиков]", - попросили организаторы участников.

От них требовалось слепить снеговика именно из трех шаров, обязательно использовать морковку, ведро в качестве головного убора и шарф. "Они должны быть более или менее одинаковыми, высотой примерно один 1 м 70 см", - уточнил ТАСС организатор акции Денис Железников. Несмотря на предписания, некоторые участники создали оригинальных снеговиков. Например, в качестве головного убора использовали шапочки в дополнение к ведру, а одна из команд нарядила свою снежную скульптуру в огромный платок. Кто-то изготовил бусы из снежков, а кто-то - нарисовал огромное сердце.

Об акции

С 2000-х годов Архангельск считается родиной Снеговика, в городе есть Дом снеговика, отмечается его день рождения. Поэтому, как пояснил Железников, и возникла идея так отметить 440-летие города.

"Мы подошли к юбилею не только как к одному дню в году, а все-таки как к целому юбилейному году. И стараемся весь год насытить событиями таким образом, чтобы с помощью нашего юбилея рассказать молодежи не только об истории города, но и о том, чем мы гордимся, о том, к чему мы стремимся, о будущем нашего великого города. Ну и, конечно, о нашем прошлом, о тех людях, которые когда-то много сделали для нашего города, двигали его вперед, - сказал ТАСС глава администрации Архангельска Дмитрий Морев. - 440 - это всего лишь число, но это для нас способ заявить о нас, рассказать о себе и повод гордиться нашим городом".

Всего в акции участвовали 84 команды, каждая из 7 человек. Среди них команды школ, организаций города, а также бойцов студенческих отрядов из 35 регионов страны, которые приехали в Архангельск на Всероссийский форум "Снежный десант Российских студенческих отрядов" (РСО).

"Стоит отметить, что студенческие отряды Архангельской области не только на этой площадке, у нас в регионе сегодня настоящее нашествие снеговиков. В Петровском парке в Архангельске строятся снежные фигуры, - рассказ руководитель студенческих отрядов Архангельской области Владимир Соболев. - Также в шести муниципалитетах нашей области сегодня есть площадки, совместно с молодыми семьями участники студотрядов строят снежные фигуры в рамках акции "Всей семьей лепим снеговиков".

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.